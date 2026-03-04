大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのタナー・スコット投手は昨季、4年総額7200万ドル（112.5億円）の契約で加入した。しかし、シーズンを通して期待された活躍を見せることができず、本人の姿勢についてデーブ・ロバーツ監督が厳しい言葉をかけた。『ザ・ビッグ・リード』のJ.P.ホーンストラ記者が報じている。

スコットはシーズン途中で守護神の座を失い、最終的に1勝4敗、防御率4.74、奪三振率は自己ワーストの9.47を記録。チームはワールドシリーズ制覇を果たしたものの、本人にとっては苦い1年となった。

9月のボルチモア・オリオールズ戦で救援失敗した際には、「野球が私を嫌っている」とネガティブな発言も見られていた。

今オフにはエドウィン・ディアス投手がドジャースに加入したため、2026年シーズンのスコットはセットアッパーとして再出発する見込みだ。今季は大谷翔平選手の二刀流の負担を減らすためにも、スコットの復調が欠かせない。

ロバーツ監督は後ろ向きな発言をしていたスコットについて、「選手にそんな発言してほしくない。それは、その選手が精神的にどのような状態にあるかを如実に物語っている。もし彼にその発言をやり直す機会があれば、彼はその発言を撤回するだろう。なぜなら、それは物事を考える上で良い方法ではないからだ」と言及した。

