昨季は高打率で存在感を示し、今大会は遊撃での先発が有力視される。ただし守備面の不安も指摘され、併用起用の可能性も取り沙汰されている。

打力で掴む先発ショート

小園海斗

[caption id="attachment_251789" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンの小園海斗（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：178cm／91kg

・生年月日：2000年6月7日（25歳）

・経歴：報徳学園高

・ドラフト：2018年ドラフト1位（広島）

・2025年成績：138試合出場、打率.309（521打数161安打）、3本塁打、47打点、12盗塁

2024年開催のWBSCプレミア12では、二塁のレギュラーを担った小園海斗。今大会は遊撃での起用が見込まれるが、守備面でやや不安が残る。

報徳学園高時代には、2年時から高校日本代表に選出。世代屈指の遊撃手として評価を高め、2018年ドラフト1位で広島東洋カープに入団した。

高卒1年目から一軍デビューを果たすと、高卒3年目の2021年には正遊撃手に定着。

同年は113試合の出場で打率.298、5本塁打、35打点、4盗塁の活躍を見せた。

2023年以降は、二塁や三塁を兼任。昨季は138試合出場、打率.309、3本塁打、47打点、12盗塁、出塁率.365の好成績を残し、首位打者、最高出塁率を獲得。

その後、2024年開催のプレミア12に続いて第6回WBCの侍ジャパンメンバー入りを果たした。

今大会の正遊撃手候補と目されているが、守備面での課題もあり、源田壮亮（西武）との併用を推す声もある。

