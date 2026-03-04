代表歴こそ少ないがNPB屈指のリードオフマン。安定した打撃と走塁、堅守を兼ね備え、外野に離脱者が出た場合には即戦力として白羽の矢が立つ可能性がある。

実績十分のリードオフマン

近本光司

[caption id="attachment_248756" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンの近本光司（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：171cm／70kg

・生年月日：1994年11月9日

・経歴：社高 - 関西学院大 - 大阪ガス

・ドラフト：2018年ドラフト1位（阪神）

・2025年成績：140試合出場、打率.279（573打数160安打）、3本塁打、34打点、32盗塁

代表歴こそ乏しいが、NPBの外野手ではトップクラスの実績を残しているのが、近本光司だ。

2018年ドラフト1位で阪神タイガースに入団すると、ルーキーイヤーから142試合に出場し、盗塁王のタイトル(36個)を獲得。

プロ3年目の2021年には140試合出場、打率.313、178安打、10本塁打、50打点、24盗塁の成績で最多安打のタイトルを手にした。

2025年は140試合出場、打率.279、3本塁打、34打点、32盗塁をマークし、自身5度目の盗塁王を戴冠。

また、5年連続でベストナイン、ゴールデングラブ賞を受賞するなど、攻守で安定したパフォーマンスを発揮し続けている。

だが、意外にも侍ジャパンに名を連ねたのは、2022年に行われた強化試合のみ。主要国際大会とは無縁のキャリアを歩んできた。

今大会も侍ジャパンと縁がなかったが、外野陣に離脱者が発生すれば、白羽の矢が立つ可能性もありそうだ。

【関連記事】

【了】