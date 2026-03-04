AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）のノックアウトステージ・ラウンド16のファーストレグが4日に行われ、サンフレッチェ広島（日本）は敵地でジョホール・ダルル・タクジムFC（マレーシア）と対戦した。

昨年9月に開幕した2025－26シーズンのACLEは、先月にリーグステージが終了。広島は4勝3分1敗でリーグステージを戦い抜き、FC町田ゼルビア、ヴィッセル神戸に次ぐ3位で突破を決めた。べスト8進出を懸けたラウンド16で対戦するのはリーグステージを6位で通過したジョホール。両者はリーグステージ第6節でも対戦しており、その際はホームの広島が2－1でジョホールを下している。

約3週間ぶりの再戦となった試合。この試合ではホームのジョホールが勢いをもって試合に臨むことに。立ち上がり早々から強烈なミドルシュートでGK大迫敬介を脅かすと、その後も鋭い攻撃で試合のペースを掴む。すると27分、広島にアクシデントが発生する。キム・ジュソンが2枚目のイエローカードを提示され退場。広島は残り60分以上を数的不利での戦いを強いられる。

重心を下げて戦う広島はポスト直撃のミドルシュートを浴びるが、39分に波状攻撃。小原基樹のクロスから立て続けにチャンスを迎えるもシュートを決め切ることはできず。その後、ジョホールの攻勢を受ける広島はGK大迫を中心に体を張った守備で対抗し、なんとかスコアレスで試合を折り返す。

後半に入り52分、先制したのはホームのジョホール。CKのこぼれ球からアヘル・アケチェが左足のミドルシュートでネットを揺らすことに成功。耐え続けていた広島だったが、リードを許してしまう。さらに63分には、エリア内に侵入されると、途中出場のベルグソンに追加点を沈められ、広島は2点のビハインドを背負う。

1点でも返してホームに帰りたい広島は、80分にFKから木下康介が高い打点からヘディングシュートを放つ。しかし、次の得点もジョホール。84分にカウンターを繰り出すと、最後はマルコス・ギリェルメがこの試合3点目を奪う。

それでも広島はロングスローから荒木隼人が足を振り抜くと、GKにセーブされたものの、跳ね返りがネネに当たり、そのままゴールイン。その後スコアは動かず終了し、広島は1－3で敗戦。2点のビハインドを背負い、11日に本拠地で行われる第2戦に臨むことになった。

【スコア】

ジョホール・ダルル・タクジムFC 3－1 サンフレッチェ広島

【得点者】

1－0 52分 アヘル・アケチェ（ジョホール）

2－0 63分 ベルグソン（ジョホール）

3－0 84分 マルコス・ギリェルメ（ジョホール）

3－1 86分 オウンゴール（サンフレッチェ広島）

【動画】第2戦の逆転に望みをつなぐ、広島のゴール



