井端和弘監督率いる侍ジャパンは、3月5日から大会連覇を目指してワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する。今回も優勝候補だと見られている侍ジャパンだが、ドミニカ共和国のフェルナンド・タティスJr.外野手が闘志を燃やしている。米メディア『エッセンシャリー・スポーツ』のスリジャニー・チャクラボーティー記者が言及した。

今大会のドミニカ共和国は、タティスJr.の他、フアン・ソト外野手、ウラジミール・ゲレロJr.内野手、マニー・マチャド内野手らを擁する強力な打線が特徴だ。

一方で、投手陣では先発ローテーションにサンディ・アルカンタラ投手とクリストファー・サンチェス投手が名を連ねる。プールDが比較的突破しやすい組み合わせであることから、ドミニカ共和国は準々決勝以降で脅威となるだろう。

しかし、侍ジャパンも大谷翔平選手や山本由伸投手、鈴木誠也外野手らの豪華なメンバーを擁している。8人の日本人メジャーリーガーを揃えて望む侍ジャパンは、ドミニカ共和国に決して負けてはいない。

熱が高まるWBCについてタティスJr.は「正直、我々のチーム構成なら誰も恐れない。日本には敬意を表する。米国代表も確かに豪華だが、ドミニカ共和国は比類なき準備と弛まぬ努力で、フィールド上にほぼ欠点がない」と言及した。

