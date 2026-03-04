WBC 最新情報

間もなく開幕するWBCでは、2017年以来の王座奪還を狙うアメリカ代表が投打に豪華メンバーを揃えている。通算363本塁打をはじめ数々の実績を残しているブライス・ハーパー内野手もその一人だが、前回大会のリベンジがかかる今大会はやる気満々のようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

同メディアによると、ハーパーは今回初めて出場するWBCについて「国を代表することに勝るものはない。自分がアメリカ人であることを誇りに思うし、こうして素晴らしい形で国を代表できることを誇りに思っている。どこ出身か、何をしているか、どんな人生を歩んできたかなんて関係ない。胸に“USA”をつけたら、みんな家族なんだ。大会が始まるのが待ちきれないよ」とコメント。

また、「（侍ジャパンには）本当に大きな敬意を抱いている。彼らにとって野球は国民的なスポーツだ。あのタイトルを取り戻すために、チームとして何をしなければならないかを理解している。侍ジャパンは基礎がしっかりした素晴らしいチームだ。もし再び対戦する機会があれば、そのときにどうなるか見てみたい」と、侍ジャパンについても言及したという。

誇りとプライドをかけて今大会に臨むアメリカに、侍ジャパンをはじめとした各国は果たしてどのような戦いを見せるのだろうか。

