ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』の第11回ライブ配信が、9日に行われる。この回のゲストとして、元千葉ロッテマリーンズの里崎智也氏が出演することが決まった。

『MLBトークライブ』はDJケチャップ氏がMCを務め、毎回ゲストを呼んでトークするYouTube配信番組。昨年末にスタートしたばかりのチャンネルだが、開設から2週間でチャンネル登録者数1000人を突破している。

これまで様々な肩書きを持つゲストを呼んできた。岡島秀樹氏やナショナルズの小笠原慎之介投手といった元選手や選手、福島良一氏、下村泰司氏、大冨真一郎氏、オカモト“MOBY”タクヤ氏など、MLB中継の実況や解説で活躍する方々、KZilla氏、ぶらっど氏などソーシャルメディアで発信する方などがこれまで出演している。

9日の配信回のメインテーマは侍ジャパン。6日にチャイニーズ・タイペイ、7日に韓国、8日にオーストラリアと対戦する。東京プール最終戦となる10日のチェコ戦を前に、東京ラウンドを振り返りつつ、アメリカ・マイアミで行われるノックアウトステージを展望する予定だ。

DJケチャップ氏と里崎氏は、これまでもトークショーや配信番組、野球中継などで何度も共演した名コンビ。2人の相方とも言える間柄だからこその白熱トークや、ライブ配信ならではの話が期待できるかもしれない。

配信は9日19時スタート予定。YouTubeチャンネル『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』で配信される。

