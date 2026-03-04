ソフトバンク、ドラ5髙橋隆慶が逆転サヨナラ2ラン！開幕1軍へ首脳陣に猛ア…















福岡ソフトバンクホークスの髙橋隆慶選手は3日、本拠地・みずほPayPayドーム福岡で行われた東京ヤクルトスワローズとのオープン戦に途中出場。9回の好機で逆転サヨナラ2ランホームランを放ち、チームの勝利に貢献した。







髙橋選手は試合終盤に出場。8回の打席では空振り三振に倒れていたが、最終回に再び打席が巡ってきた。



9回は先頭の廣瀨隆太選手が左前打で出塁。続くイヒネ・イツア選手が投手前犠打を決め、1死二塁と好機を拡大した。ここで打席に立った髙橋選手は、ヤクルト5番手・廣澤優投手の初球直球を振り抜き、打球は左翼席へ。値千金の2ラン本塁打で試合を決めた。











髙橋選手は2025年ドラフト5位でJR東日本から入団。開幕1軍入りを狙う中で、首脳陣へ大きなアピールとなった。



一度は三振に倒れながらも、最終打席で結果を残した一振り。オープン戦ながら、存在感を示す一打となった。









【動画】鋭く振り抜いた！髙橋隆慶、会心の逆転サヨナラ2ランホームランがこれだ！

彼はルーキーなのか？



髙橋隆慶 会心の一発

逆転サヨナラツーラン！



⚾ソフトバンク×ヤクルト（オープン戦）



