WBC 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は日本時間5日から、侍ジャパンの一員としてWBCを戦う。同大会では二刀流は封印し、打者に専念してプレーを行うことになっているが、編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏は万が一にも登板はないと断言したという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

同メディアは「フリードマン氏は二刀流スターの大谷が、大会の高揚感に流されて登板を志願するのではないかという懸念を否定した。同氏は『侍ジャパンとも話をしたし、大谷本人とも話をした。みんながその点を理解していると思う』と断言した」と言及。

続けて、「同氏はドジャースの投手がWBCに出場することについて、一定の懸念があることも認めた。チームは山本由伸投手やエドウィン・ディアス投手の出場は認めたものの、昨季右肩のインピンジメントで長期離脱していた佐々木朗希投手については参加を見送らせている」と記している。

前回の2023年大会は侍ジャパンの優勝に投打で貢献した大谷だが、今大会は投手としてプレーできない分、打者として大暴れしてくれることが期待されるところだ。

【関連記事】

【了】