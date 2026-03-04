AFC女子アジアカップオーストラリア2026・グループC第1節が4日に行われ、なでしこジャパン（日本女子代表）とチャイニーズ・タイペイ女子代表が対戦した。

来年にブラジルで開催されるFIFA女子ワールドカップの予選も兼ねた今大会には12チームが参戦。上位6カ国が出場権を獲得するレギュレーションとなっており、ベスト4へ進出した時点で本大会出場が確定する。16大会連続18回目の出場となるなでしこジャパンは初の外国人指揮官であるニルス・ニールセン監督のもと、2大会ぶり3度目の優勝とW杯出場権獲得を目指す。チャイニーズ・タイペイとのグループリーグ初戦には長谷川唯や谷川萌々子らが先発出場した。

なでしこジャパンは序盤からフィールドプレーヤー全員が敵陣内に入る形で押し込み続け、次々とチャンスを創出。10分、長野風花の鋭い縦パスを受けた藤野あおばの強烈なシュートが枠を捉えると、直後には清水梨紗との連携でボックス内右を取った谷川のフィニッシュが左ポストを叩く。その後も圧倒的なボール保持率を記録し、中盤の選手や両サイドバック（SB）も積極果敢にボックス内へと飛び込んでいくが、なかなかネットを揺らすことができない。

ハーフコートゲームの様相が続く中、チャイニーズ・タイペイが次第になでしこジャパンの攻撃に順応。ボールは持てども、人数をかけたローブロックの攻略に苦戦する。44分には浜野まいかのスルーパスに田中美南が斜めのランニングで抜け出しボックス内右へ侵入。中央へ折り返したボールが相手DFに当たってゴールマウスへ向かったが、懸命のクリアに阻まれ惜しくも先制点とはならなかった。前半はスコアレスで終了する。

後半もチャイニーズ・タイペイを押し込み続けるなでしこジャパンは61分にようやく先制点を奪う。谷川がボックス左角付近から斜めのランニングでボックス内へ抜け出すと、高橋はなからの絶妙な浮き玉パスを受け取り、ワントラップから右足で流し込んだ。

リードを奪ったなでしこジャパンは選手を入れ替えつつ、途中投入された守屋都弥や千葉玲海菜が積極的なプレーを披露。90＋2分には千葉が左サイドの深い位置から柔らかいクロスを送ると、ファーサイドから勢い良く飛び込んできた清家貴子が豪快なヘディングシュートを叩き込んだ。なでしこジャパンはチャイニーズ・タイペイに1本のシュートも許さず2－0で試合を締めくくり、2大会ぶりの優勝とワールドカップ出場権獲得に向けて好スタートを切った。

次節は7日に行われ、なでしこジャパンはインド女子代表、チャイニーズ・タイペイはベトナム女子代表と対戦する。

【スコア】

なでしこジャパン 2－0 チャイニーズ・タイペイ女子代表

【得点者】

1－0 61分 谷川萌々子（なでしこジャパン）

2－0 90＋2分 清家貴子（なでしこジャパン）

【スタメン】

なでしこジャパン（4－3－3）

GK：山下杏也加

DF：清水梨紗（64分 守屋都弥）、高橋はな、南萌華、北川ひかる（75分 千葉玲海菜）

MF：長野風花、長谷川唯、谷川萌々子（75分 宮澤ひなた）

FW：浜野まいか（64分 清家貴子）、田中美南（85分 土方麻椰）、藤野あおば