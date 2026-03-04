マンチェスター・シティがドルトムントに所属するドイツ代表MFフェリックス・ヌメチャに関心を寄せているようだ。3日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

F・ヌメチャは2000年生まれの現在25歳でボランチを主戦場とするプレーヤー。マンチェスター・シティの下部組織出身で2018－19シーズンにトップチームデビューを飾ると、2023年夏にはレアル・マドリードへ移籍したイングランド代表MFジュード・ベリンガムの穴を埋める形でドルトムントへ加入した。ここまで公式戦通算107試合に出場し13ゴール8アシストをマークするなど、中盤の主軸として活躍している。

ユリアン・ナーゲルスマン監督率いるドイツ代表にも継続的に招集されるになったF・ヌメチャだが、今夏に古巣へ復帰する可能性が浮上しているようだ。報道によると、マンチェスター・シティが獲得に興味を示しており、すでに選手サイドと連絡を取り合っているとのこと。マンチェスター・ユナイテッドやチェルシーからの関心も囁かれる中、選手本人はプレミアリーグへの移籍に前向きだという。

一方、ドルトムントはF・ヌメチャをスカッドに留めるべく、セバスティアン・ケールSD（スポーツディレクター）を中心に契約延長へ向けた初期交渉を開始した模様。同選手の現行契約は2028年6月末までで、年俸は500万ユーロ（約9億円）程度と報じられているが、クラブ側は昇給を準備しているようだ。

今夏にはポルトガル代表MFベルナルド・シウヴァの契約が満了となり、スペイン代表MFロドリとクロアチア代表MFマテオ・コヴァチッチが契約満了まで残り1年となるマンチェスター・シティ。大きな成長を遂げた下部組織出身選手の獲得に動くのだろうか。