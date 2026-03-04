千葉ロッテマリーンズは、5月16日(土)、17日(日)に行われるオリックス戦（いずれもZOZOマリンスタジアム、14時00分試合開始）を対象に、「マリーンズオリジナルポケモンワッペンステッカー（3種類1セット）」がセットになったグッズ付きチケットを、各日先着12,000枚で販売することを発表した。

今回のワッペンステッカーは3種類1セットのオリジナルデザインで、マリーンズのユニホーム姿のピカチュウ、球団イニシャルロゴ「M」とピカチュウ、さらにピカチュウと球団パートナーポケモンのキャモメをあしらった特別仕様。

グッズの有無は、ビジター外野応援指定席を除く全席種でチケット購入時に選択可能（グッズ有無による金額差はなし。シーズンシートオーナー、ホーム外野応援指定席マイシートオーナーも対象）。

グッズ付きチケットは、対象チケット1枚につき「マリーンズオリジナルポケモンワッペンステッカー」3枚1セットを受け取れる。受け取り場所および注意事項の詳細は球団公式ホームページをご確認ください。

また、5月15日(金)～17日(日)の3連戦は、ゲームソフト『ポケットモンスター 赤・緑』発売30周年を記念した「ポケモン30周年スペシャル企画」の対象試合。

本企画では、プロ野球12球団とポケモンがタッグを組み、各球場でのポケモン特別演出試合の開催をはじめ、球団ユニホームを着用したピカチュウや各球団のパートナーポケモンをデザインしたオリジナルグッズの販売、「ポケモンGO」スペシャルイベントなどの実施を予定している。

