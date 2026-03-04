













東京ヤクルトスワローズの奥川恭伸投手が3日、敵地・みずほPayPayドーム福岡で行われた福岡ソフトバンクホークスとのオープン戦に4番手として6回から登板。3イニングを投げて2失点だったものの、完全復活に向けてまずまずの投球を見せた。











6回は先頭の野村勇選手を空振り三振、続く栗原陵矢選手も空振り三振に仕留めるなど、2死を奪う立ち上がり。井上朋也選手に右前打、山川穂高選手に四球を与えたが、正木智也選手を左飛に打ち取り無失点で切り抜けた。



7回は先頭・笹川吉康選手に中前打を許したが、川瀬晃選手を遊直、廣瀨隆太選手に右前打を浴びた後、イヒネ・イツア選手を右飛に打ち取り、追加点は与えなかった。



失点を喫したのは8回だった。先頭・髙橋隆慶選手を空振り三振に仕留めたが、海野隆司選手、井上朋也選手の打球をいずれも三塁の失策で出塁させ、1死一、二塁となった。秋広優人選手に四球を与え満塁となると、代打・山本恵大選手を空振り三振に抑え2死とした。



しかし、続く笹川吉康選手に右中間への2点適時二塁打を浴び、2点を失った。最後は川瀬晃選手を空振り三振に仕留め、3イニングを投げ終えた。



三振を奪う場面も多く、要所では力強い直球で押す投球も見せた一方、失策や四球が絡んだ8回は課題の残る内容に。



実戦の中で状態を高めていく段階にある中、収穫と課題の双方が見えた登板となった。











【動画】奥川恭伸、栗原陵矢から空振り三振を奪った場面がこちら！

DAZNベースボールの公式Xより











完全復活に向けて



奥川恭伸 ストレートで

強打者栗原から三振を奪う



