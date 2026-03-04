連載：マルコのクルーズ業界TOPICS｜Vol.1　クルーズ+F1®　モナコグランプリの新しい体験

新連載「マルコのクルーズ業界TOPICS」。4輪と2輪を愛し、クルーズのエキスパートでもあるマルコがクルーズ業界の気になるトピックスをお届け。第1回目となる今回は、F1® モナコグランプリに関連したニュースだ。

スーパーヨットの、さらに上からサーキットを見下ろす

世界最大のコンテナ船団を所有するMSCグループが運営するラグジュアリークルーズブランド、エクスプローラ ジャーニーが今年もモナコグランプリでクルーズ船をホテルシップとして登場させる。

2030年までフォーミュラ1®とのパートナーシップを契約

一昨年からコースやマシン上にMSC Cruises, Explora Journeysのロゴを見たことはないだろうか。

MSCグループのクルーズ部門は2030年までフォーミュラ1®との契約を延長し、昨年に引き続き、今年もモナコのポール・エルキュールに最新のラグジュアリークルーズ船を停泊させる。グランプリ期間中はスイートのみの利用や、グランドスランドチケット付きやF1 パドッククラブ™付きのプランを販売。

上の写真のように、クルーズ船が停泊するのはF1 パドッククラブ™入り口まで徒歩圏、グランドスタンドまでもすぐそこの距離である。下位カテゴリやプラクティスは自分のスイートのバルコニーからのんびりと眺め、本選はパドッククラブやグランドスタンドで観戦、自由に自分の好きな場所から観戦を楽しむことができる。夜は光り輝くモナコの夜景を眺めながら極上のグルメを船上で堪能できるのは、まさにヨットに滞在する者のみの特権である。

レジェンドに会える

このクルーズ船に滞在するパッケージのさらなる魅力は、船内に招待されるレジェンドライバーやF1関係者のトークショーに参加することができることだ。

昨年は伝説的ドライバーのジャッキー・スチュワートや、日本でもおなじみのデビッド・クルサード、ミカ・ハッキネン、加えてアルピーヌのフランコ・コラピントとピエール・ガスリーの現役ドライバーが船内に登場し、宿泊客のみを対象にトークショーを開催。レースウィーク中にフォーミュラ1®の世界の人達の話を目の前で聞けるのは貴重な体験だ。

F1®だけじゃない、地中海を存分に楽しめる旅程

クルーズ船への乗船プランはレース前にスペインのバルセロナもしくはイタリアのチヴィタヴェッキア（ローマ）から乗船してモナコへ向かうまで、モナコグランプリ中の停泊期間、レース後にバルセロナもしくはチヴィタヴェッキアへの移動をそれぞれ組み合わせた行程から選べる。

選ばれたヨットしか入れない、モナコのポール・エルキュールに豪華クルーズ船で乗りつける快感は一度は味わってみたいもの。

さらにはカンヌ、サントロペ、サルデーニャ島、マヨルカ島を巡る行程も加えれば地中海の魅力も存分に楽しめるラグジュアリーなジャーニー（旅）に仕立て上げることもできる。

移動、ホテル、食事の含まれたオールインクルーシブ

気になる価格はレース期間中の5泊、スイートのみのプランで1室2名利用で$29,000から。

グランドスタンドチケット付プランで1室2名利用$32,360からとなっている。

F1 パドッククラブ™ VIPプランは1室2名利用$62,600から。

今年のパドッククラブだけでも1人$17,000程度なので上質なホテル、豪華な食事、快適な移動も含まれ、世界のF1ファンとも交流の機会があると思えば良心的な価格ではないだろうか。

（スイートのバルコニーからサーキットを眺められるシティ・ビュー側は別途追加料金）

最新のラグジュアリークルーズシップ：エクスプローラI

MSCグループのラグジュアリークルーズブランド、エクスプローラ ジャーニーがホテルシップとしてモナコに停泊させるのはブランドの第一隻目、エクスプローラ I。2023年にデビューしたばかりの新造船だ。

私も昨年に乗船したが、落ち着きとゆとりのある空間、丁寧でプロフェッショナルなサービス、とてもレベルの高い食体験、そして気取らない、見せつけない大人の余裕をもった他のゲストなど、上質な空間と時の流れが自分の時間を取り戻してくれる、素敵なクルーズ船である。

MSCグループはF1®との契約を2030年まで更新しており、年々その関係性を強くしている。伝統的なモナコグランプリに最新鋭のクルーズ船を手配し、これ以上ないおもてなしと新しい観戦体験を提供する。来年以降もより魅力的な体験が提供されるのは間違いなしで、今後は人気が高まる観戦方法を一足先に体験してみるのはいかがだろうか。

https://explorajourneys.ima-japan.com/formula1-monaco-2026/