【日本人歴代○○ランキング】

1位 5勝 石井一久（2002年、ドジャース）

2位 4勝 ダルビッシュ有（2012年、レンジャーズ）

2位 4勝 今永昇太（2024年、カブス）

4位 3勝 菅野智之（2025年、オリオールズ）ほか4人

前回の打者編に続いて、今回は投手編。正解はメジャー1年目の4月末までに挙げた勝利数のランキングだ。

1位 石井一久

歴代日本人投手の中で最も華麗な“スタートダッシュ”を決めた投手の一人が、2002年にドジャースに所属した石井一久である。ヤクルト時代に左腕エースとして活躍。鳴り物入りで渡米した石井は、開幕ローテーションの座を勝ち取ると、チーム5試合目に先発し、6回途中まで無失点、10奪三振の快投を見せた。

2試合目のマウンドも6回無失点で切り抜け、3試合目の登板で初回1死後に失点するまで、デビューから12イニング連続無失点という華々しいスタートを切った。

結局、4月は5戦5勝、防御率3.03を記録。5月の最初の登板も勝利し、連勝を6に伸ばすと12試合目の登板となった6月上旬に早くも10勝に到達した。しかし、その後はやや精彩を欠き、1年目を14勝10敗で終えた。

2位 ダルビッシュ有

2011年オフに日本ハムからレンジャーズに移籍したダルビッシュ有。メジャー1年目に挙げた16勝は日本人投手として歴代最多だ。その年は4月末までに2位タイとなる4勝を挙げているが、初登板は勝利投手になったものの、実はホロ苦デビューだった。

対戦相手はイチローが所属していたマリナーズ。同年のイチローは3番を務めていたため、メジャー初対戦の打者ではなかったが、初回に対戦するとサード後方にポテンヒットを許し、いきなり4点を奪われるラフなスタートだった。

しかし、その後はしり上がりに調子を上げると打線の援護もあって初登板で勝利をゲット。4月は5試合に登板し、4勝0敗、防御率2.18というこれ以上ないスタートを切った。

2位 今永昇太

2012年のダルビッシュと同じく4勝を挙げたのが、2年前の今永昇太だ。左腕が見せた鮮烈デビューは記憶に新しいが、改めて振り返ると、ロッキーズとのチーム開幕4試合目だった。

今永は6回2死まで無安打投球を披露。その後は2本の単打を許したが、6回を投げ切り、無四球9奪三振という圧巻の投球だった。その後も4試合目の登板で初失点を許すまで無失点投球を続けた。

結局、4月は5試合に投げて、4勝0敗、防御率は驚愕の0.98をマーク。日本人の先発投手で1年目の4月を防御率0点台で終えたのは今のところ今永だけである。

4位 菅野智之ほか4人

4月までに3勝した日本人ルーキー投手は総勢5人。昨年の菅野智之をはじめ、千賀滉大（2023年、メッツ）、前田健太（2016年、ドジャース）、田中将大（2014年、ヤンキース）、松坂大輔（2007年、レッドソックス）が達成している。

5人のうち、無敗は田中のみで、他の4人は少なくとも1度は敗戦投手になっていた。また、防御率が最も良かったのが前田で1.41。最も悪かったのは松坂で4.36だった。

＊＊＊＊＊

1年目の4月末までに5試合以上に先発するも未勝利に終わった日本人投手は実は1人だけ。それが昨季ドジャースでデビューした佐々木朗希である。

今季は新たに今井達也がアストロズに加入した。先発ローテーション入りはほぼ確実で、ランキング上位に名前を連ねるようなスタートダッシュを期待したい。

文＝八木遊（やぎ・ゆう）