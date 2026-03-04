MF佐野航大とFW小川航基が所属するNECが、KNVBカップ決勝進出を果たした。

KNVBカップ準決勝が3日に開催され、エールディヴィジで4位につけるNECと、リーグ首位を独走しているPSVが対戦。NECに所属する佐野は先発出場した一方、小川はベンチスタートとなった。

試合は6分にブライアン・リンセンがこぼれ球を押し込んでNECが先制したが、16分にイスマエル・サイバリのヘディング弾でPSVが同点に追いつくと、20分にはデニス・マンのゴールでPSVが逆転した。

それでも、37分にこぼれ球を佐野が頭で繋いだところをエリ・ダサが右足ボレーでネットに突き刺し、NECが試合を振り出しに戻すと、61分にはバシャール・オナルがクロスに右足で合わせてNECが勝ち越しに成功した。

これが決勝点となり、3－2で競り勝ったNECが決勝進出を果たした。なお、1アシストを記録した佐野はフル出場で勝利に貢献したが、小川に出場機会はなかった。

【スコア】

NEC 3－2 PSV

【得点者】

1－0 6分 ブライアン・リンセン（NEC）

1－1 16分 イスマエル・サイバリ（PSV）

1－2 20分 デニス・マン（PSV）

2－2 37分 エリ・ダサ（NEC）

3－2 61分 バシャール・オナル（NEC）

【動画】佐野航大が同点弾を演出！