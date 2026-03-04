侍ジャパン 最新情報

大会連覇を目指してワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨む侍ジャパンは2日、オリックス・バファローズとの強化試合で3-4の敗戦を喫した。この日の試合終了後に大谷翔平選手が見せた行動に注目が集まっている。米メディア『ヘビー』のジョナサン・バンキン記者が言及した。

菊地雄星投手が先発し、スタメンには大谷や鈴木誠也外野手、吉田正尚外野手、村上宗隆内野手ら豪華なメンバーで臨んだ侍ジャパンだったが、パ・リーグ3位だったオリックスに敗戦。試合は本塁でのクロスプレーという劇的な場面で決着した。

大谷はこの試合で3打数無安打、三振1。球界を代表するスターにとって、侍ジャパンでの今大会初出場は静かな滑り出しとなった。

一方で存在感を示したのは、元オリックスで現在はボストン・レッドソックスに所属する吉田だった。吉田は5回、右翼スタンド上段へ飛び込む推定415フィート（約126.5メートル）の豪快なソロ本塁打を放ち、試合を大きく動かした。

それでも白星を掴むことができなかった侍ジャパンについて、バンキン氏は「本塁で走者がアウトとなりチームが敗れるのを見た大谷は、奇妙な反応を示した。なぜか大谷は、チームが衝撃的な敗北を喫する中、侍ジャパンのベンチで笑顔を見せ、拍手している姿が映っていたのだ」と言及した。

