ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は、昨季まで3年連続（2023年はロサンゼルス・エンゼルス所属）でMVPに輝いている。昨季まで共にプレーしたクレイトン・カーショー投手から見ても、ここまでの活躍ぶりは信じられない面があるようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「カーショーは月曜朝、他のアメリカ代表のメンバーとともに出演したトーク番組の中で大谷を称賛した。侍ジャパンの最大のスターの一人について深い知見を持つ彼に対し、チームに共有できる内部情報があるかどうかが尋ねられた。彼が特別な秘密を明かすことはなかったが、二刀流のスーパースターに対して惜しみない賛辞を送った」と言及。

続けて、「ショウヘイは投げて、打って、しかもウエイトルームでは怪物みたいな存在で、とにかく足も速い。そういう全部をやっているんだ。彼がやっていることは本当にすごい。秘密かって？ ここ数年ずっと見てきたけど、いまだにどうやっているのか全く分からないんだ。だから、もし対戦することになったら間違いなく楽しいだろうし、タフな対戦になるはずだ」というカーショーのコメントを伝えている。

昨季限りで現役を引退したカーショーも通算223勝など数々の実績を誇っているが、そのカーショーでも理解が及ばない領域まで大谷は達しているようだ。

