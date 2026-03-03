【鎌倉 観光スポットレポ】三嶋神社 - 住まいにこだわった山の神様が…

よく権力者からのお達しなどを「天の声」と言いますが、伝承によれば、昔の人々も時おり「天の声」を聞いたと言います。

今回はこちらの三嶋神社（みしまじんじゃ）を紹介。果たして当時の人々は、どんな声を聞いたのでしょうか。

三嶋神社の歴史

『鎌倉市史 社寺編』などによると、創建時期は詳しくわかっていません。

はじめは現在地より山一つ隔てた宮ケ崎（みやがさき）に鎮座していましたが、ある時「水上（上流）に祀れ」という天の声があったそうです。

そこで笛田川の上流にあたる萩ノ郷（はぎのごう）に遷座しました。当時この一帯を統治していた大庭景親（おおばの かげちか）が社殿の再建を手がけたと考えられています。

時代は下って江戸時代末期の1864年（元治元年）に現在地へ遷座されました。

元は仏光寺（現在は仏行寺）が管理していましたが、明治時代に入ると神仏分離の影響で仏教的要素が排除され、三嶋神社となります。

しかし、両社寺の絆が完全に絶えた訳ではありません。現代でも神前で読経やお題目を上げるなど、神仏混交の信仰が根づいています。

三嶋神社の御祭神｜大山津見命（おおやまつみのみこと）

日本神話に登場する山の神様で、その名は「大いなる山の神（※）」という意味です。

『古事記』ではイザナギとイザナミの間に生まれた子とされ、一方『日本書紀』ではイザナギが火の神カグツチを斬った時に、その死体から生まれた子とされています。

農業守護や産業振興にご利益があり、古くから信仰されてきました。

社号は三嶋大社（静岡県三島市）に由来し、三嶋とは伊豆大島の古称である御島（みしま）が転じたと考えられています。

（※）古い大和言葉で津（ツ）は「〜の」、見（ミ）は「神霊・神格」を表わします。

三嶋神社の見どころ

高低差の大きな境内には見どころが多いので、予習しておくと、より有意義なひとときとなるでしょう。

大迫力！一の鳥居

山を背負うような雄姿で、参拝者を出迎える一の鳥居は、1935年（昭和10年）に建てられたものです。

写真だと伝わりにくいかもしれませんが、その迫力をぜひ一度感じてみてください。

職人技が光る獅子と狛犬

流れるような鬣（たてがみ）や尻尾の毛並み、スマートながら安定感のあるシルエットに豊かな表情など、どれをとっても芸術的な獅子と狛犬も必見です。

狛犬（向かって左側）が前足でおさえている鞠の中にある球体は独立していて、指で動かすことができ、それぞれの台座に龍と虎が刻まれるなど職人技が光っていました。

のぞいて見よう！石灯籠の丸窓

社殿の両脇を固めるようにたたずむ石灯籠は、洗練されたデザインもさることながら、中が空洞になっていて実際に点火できるのも好ポイントでしょう。

この丸窓から向こう側をのぞいて見ると、ちょっと面白いですよ。機会があれば、夜に点火した状態も見てみたいと思います。

社殿からの見晴らしは？

参拝してから振り返ると、山間の街並みが見えることでしょう。ただの住宅街じゃないか、別に面白くも何ともないと思われるかもしれませんが、何か気づきませんか？

そう、この辺りの街並みは、ほとんど屋根の高さが同じになっているのです。見渡す限り屋根の海…… 色とりどりの建物が、錦のように見えるでしょうか。

「奉再建鎮守」人々の意志

一の鳥居に向かって左側、折れた石柱のようなものが固まっているのに気づいたかもしれません。

これらはかつての鳥居で、その中の1本に「（奉）再建鎮守」と刻まれたものがあります。読みは「鎮守を再建奉（たてまつ）る」。笛田村の人々が鎮守である三嶋神社を再建した時に建てたのでしょう。

長い歴史の中で多くの困難に見舞われたと思いますが、何があろうと必ず守り抜こうとしてきた人々の意志が感じられます。

まとめ

今回は、鎌倉市笛田の三嶋神社を紹介しました。観光客向けの派手さこそありませんが、境内各所に味わい深い魅力が光る、通好みな神社と言えるでしょう。

近くには夫婦池公園や笛田公園などもあるので、あわせて遊びに行くのもおすすめです。

三嶋神社

参拝時間

24時間

ただし照明が不十分なため、夜間の参拝は危険です。

休務日

社務所はありません。連絡や問い合わせは管理元神社へお願いいたします。

主な祭礼

アクセス

春季例祭 4月15日に近い日曜日秋季例祭（お酉様） 11月15日に近い日曜日

所在地：鎌倉市笛田3-31-1

江ノ電バス「笛田2番（消防団前）」から徒歩6分（400ｍ）

駐車場：なし（公共交通機関の利用がおすすめです）

連絡先

管理元神社：御霊神社（鎌倉市坂ノ下）

電話：0467-22-3251

