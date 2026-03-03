「平均球速を重視」今永昇太、3被本塁打も一定の手応え！　最速151キロを…

今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手は1日（日本時間2日）、オープン戦のシカゴ・ホワイトソックス戦に先発し、3回途中まで投げて47球で4安打3失点1奪三振の成績を残した。3被本塁打という結果を残したことで、周囲からは苦戦していると思われているが、自身は一定の手応えを感じたようだ。米紙『シカゴ・サンタイムズ』が報じている。

試合内容を紐解くと、3つの被弾は、いずれもソロホームランだった。

どれも異なる球種を打たれており、例えばホワイトソックスのエドガー・クエロ捕手には、ストライクゾーンの上に浮いた高めの速球を狙われた。

オースティン・ヘイズ外野手にはスプリッターをすくい上げるようにスタンドへ運ばれている。

一方で、良い面も見られた。

スタットキャストによると、速球の平均球速は92.7マイル（約149.2キロ）で、2025年の平均を1マイル（約1.6キロ）上回り、最速は94マイル（約151.3キロ）を記録したという。

それを踏まえ、今永は「僕は平均球速がどれくらいかということに集中しています。

初回に94マイル出すこともできますが、重要なのは7回、8回と厳しい状況になった時に、どれだけ球速を上げて、難しい投球をこなせるかです。

それを常に意識しています。

無失点に抑えるつもりで全力を尽くしていますが、明らかに（日曜日の試合では）そうはいきませんでした」と述べている。

