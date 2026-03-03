「我々の期待とかけ離れている」大谷翔平所属のドジャース、ロバーツ監督…

ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのエドガルド・エンリケス投手が、スプリングトレーニングで苦しいスタートを切っている。昨季はブルペン陣に課題があったドジャースなだけに、エンリケスの復調は必須であり、デーブ・ロバーツ監督も苦言を呈している。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が言及した。

エンリケスは昨季のワールドシリーズ制覇に貢献した救援投手の1人だが、今春ここまでの登板はいずれも不安定な内容となっている。わずか1イニングの投球で失点6、被安打3、与四死球球4を記録し、対戦した10人の打者のうちアウトにできたのは3人のみという結果だ。

昨季のレギュラーシーズンでエンリケスは22試合に登板し、防御率2.37と好成績を残している。19イニングを投げ、速球の球速はリーグ上位に位置し、強い打球を抑える能力も高かった。

しかし、ドジャースは故障者の復帰や新戦力の加入によりブルペンの競争が激化している。特にエドウィン・ディアス投手の加入により、ブルペン陣の争いはさらに厳しくなった。

調子が上がらないエンリケスについて、ロバーツ監督は「この2試合は、我々の期待とかけ離れている。我々は彼を再び軌道に乗せる方法を見つけなければならない。これは、最初の2試合で我々が望んでいた結果ではない。我々は彼と再び協力し合わなければならない」と言及した。

【関連記事】

【了】