ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督が、セットプレーの重要性について言及した。3日、イギリス『BBC』が同指揮官のコメントを伝えている。

現在11位のブライトンは、4日にプレミアリーグ第29節で首位アーセナルをホームに迎え入れる。対戦相手のアーセナルは、リーグ戦29試合を消化し、ここまでコーナーキックから16ゴールを記録。これはプレミアリーグ歴代最多タイの記録となっており、記録更新に迫っている。

アーセナル戦に向けた前日会見に出席したヒュルツェラー監督は、「セットプレーは試合の流れを変える力があるので、活用しなければならない」と昨今重要度の増しているセットプレーの重要性に言及した。

「ゴールを決めるためには効率を高めなければならないし、CKやFKからのチャンス効率も高める必要がある。そしてしっかりと守備ができるように努めなければならない。現在のリーグではそれが大きな傾向であり、適応する必要がある」

一方、セットプレーに比重を置くつもりないようで、指揮官は「練習に時間をかけることではないと思う。オープンプレーの時と同じで、自分の原則を貫く必要がある。CKの守り方、スローインの守り方、FKの守り方とあるが、こうした原則は常に改善していくことができる」とし、あくまで戦術の一つにセットプレーがあることを強調している。

アーセナルのセットプレーの強さに関しては警戒心を示しており、「彼らは優れたキッカーを擁し、フィジカル的にも強い。間違いなく我々は対処しなければならないが、自分たちの原則を貫きたい」と語りつつ、「リーグ最強チームとの対戦は大きな挑戦となることは理解している。それでも、自分たちの実力には自信を持っている。アーセナルにリスペクトすることもわかっているが、勝利を目指す」と首位撃破へ意気込みを示した。

