2026WBC 東京プール presented by ディップ 強化試合

● 阪神 4 － 5 侍ジャパン ○

＜3月3日 京セラドーム大阪＞

第6回WBCを控える野球日本代表・侍ジャパンは3日、京セラドーム大阪で阪神と強化試合を行い5－4で勝利。2月の宮﨑キャンプから始まった強化試合全6戦を4勝2敗で終えた。

メジャー組が揃った侍ジャパン打線は初回、3番・鈴木誠也（カブス）が左翼5階席に飛び込む特大ソロを放ち先制。3回は二死三塁で2番・近藤健介（ソフトバンク）が中前適時打を放ち2点目を奪った。

7回は一死三塁で鈴木の2打点目となる三ゴロの間に3点目。7回は二死二、三塁の好機で代打・森下翔太（阪神）が中前2点適時打を放ち5－0とリードを広げた。

「1番・指名打者」で先発出場した大谷翔平（ドジャース）は、初回の第1打席が一ゴロ、3回の第2打席は二ゴロに倒れ2打数無安打で途中交代。前夜のオリックス戦は3打数無安打に倒れており、強化試合5打数ノーヒットで3日後のWBC初戦・台湾戦（東京ドーム）に向かうことになった。

先発登板した髙橋宏斗（中日）は、2回無安打無失点の好投で万全ぶりをアピール。松井裕樹（パドレス）の辞退を受け緊急招集となった2番手の金丸夢斗（中日）も3回1安打無失点の好投を披露した。

6回以降は藤平尚真（楽天）と大勢（巨人）が1イニングずつ無失点。5点リードの8回にサポートメンバーの仲地礼亜（中日）が4点を失ったが、9回は同じくサポートメンバーの根尾昂（中日）が3者凡退で試合を締めた。