ロサンゼルス・ドジャースは、昨季から相次ぐ負傷離脱に苦しんでおり、今季も複数の投手が開幕に間に合わない可能性に直面している。ブルスダー・グラテロル投手とブレイク・スネル投手の調整が当初の想定より遅れているようだ。米メディア『ドジャース・ビート』のコディ・スネイブリー記者が言及した。

グラテロルは2024年ワールドシリーズ後に肩の手術を受け、球団は慎重にビルドアップを進めてきた。しかし、デーブ・ロバーツ監督は「進展があったとは言えないし、後退とも言わない。ただ現時点では強度を上げられる状態ではない。今はキャッチボールのみで、しばらくマウンドには上がらないだろう」と説明した。

グラテロルが故障に悩まされてきた経歴もあり、球団は10月のポストシーズンを見据えて慎重な起用を続ける方針だ。

さらに、スネルの調整も遅れている。ドジャースの先発ローテーションには大谷翔平選手や山本由伸投手、タイラー・グラスノー投手らがいるとはいえ、スネルの不在は痛手となるだろう。

心配されるスネルの状態について、ロバーツ監督は「あまり言うことはない。彼は現在、マウンドに立っていない。試合にも出場していない。彼がシーズンをスタートする可能性は、おそらくゼロだ」と言及した。

