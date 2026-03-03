鎌倉駅から徒歩約3分。にぎわう小町通りを一本入った静かな路地に、「甘処あかね」はあります。

朝は「朝ごはん」、昼から夕方は「甘処あかね」、そして夜は「よしろう」と、時間帯によって店名も業態も変わるユニークなお店。今回は、昼の“甘処あかね”の時間に伺いました。その魅力をたっぷりご紹介します。

創業2000年、変わらぬ味を守り続ける甘味処

創業は2000年。今年で26年目を迎える「甘処あかね」は、数年前に現在の店主が先代の味をそのまま受け継ぎ、変わらぬ美味しさを守り続けています。

長年愛されてきたやさしい甘さはそのままに、ほっと心がほどけるような時間を提供してくれる一軒。地元の常連客はもちろん、観光客からも支持され続けています。

北海道産小豆を毎日仕込む、こだわりの甘味

看板メニューは、煮あずきを中心とした甘味の数々。北海道十勝産大納言を毎日丁寧に仕込み、アイスクリーム以外はすべて手作りというこだわりぶり。

全て甘さは控えめで、最後まで飽きずに楽しめる上品な味わい。たっぷりのお茶とともに、ゆったりとしたひとときを過ごせます。

お茶は静岡県産のほうじ茶が基本。煮あずきのメニューではお茶を選ぶこともできます。急須で提供されるのもうれしいポイント。最近では珍しいスタイルですが、だからこそ特別感があります。

取材に伺った2月。季節限定のおでんランチも並んでいました。提供は例年3月頃までとのことですが、気温が上がると今度はかき氷がスタートするそう。甘味処のかき氷は、間違いなく期待できます！夏の訪れが楽しみになりますね。

また、看板メニューの煮あずきはテイクアウトも可能です。

取材中にも、常連さんがいくつもまとめて購入していく姿が見られ、その人気ぶりがうかがえました。自宅でもあのやさしい甘さを楽しめるのは、うれしいポイント。手土産やちょっとした差し入れにも喜ばれそうです。

早速、いただきます！

この日いただいたのは、手作りの魅力がぎゅっと詰まった「あかねパーフェクト」（1,200円・税込）。

まずは急須に入ったほうじ茶が登場。湯気とともに広がる香ばしい香りに、思わず深呼吸したくなります。静かな店内でお茶を味わいながら待つ時間もまた、贅沢です。

やがて運ばれてきたパフェは、見た目も華やか。

ハーゲンダッツのアイスクリーム以外はすべて手作り。寒天、抹茶寒天、煮あずき、杏子、白玉、よもぎ白玉がたっぷりと重なり、彩りも美しく、丁寧な仕事ぶりが伝わってきます。少しずついろいろ味わいたい人にはたまらない一品です。

評判の煮あずきは、粒の形をしっかり残しながらもほどよくやわらか。絶妙な炊き加減で、小豆本来の風味が引き立ちます。

もちもちの白玉、ぷるぷるの寒天、やさしい甘さのあん。どれも控えめながらしっかりとした味わいで、気づけばあっという間に完食。ほうじ茶との相性も抜群で、心がほどけるような穏やかな時間を過ごせました。

昭和レトロな空間で、ほっとする時間を

店内には現役で使われている黒電話が置かれ、どこか懐かしい昭和レトロな雰囲気。席はカウンターのみですが、店主のやわらかな人柄もあいまって、居心地の良さを感じます。

甘味とお茶をゆっくり味わう時間。観光の合間にも、日常のひと休みにもぴったりです。

鎌倉でほっと一息つきたいときは、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

