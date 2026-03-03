鎌倉駅から徒歩約3分。にぎわう小町通りを一本入った静かな路地に、「甘処あかね」はあります。
朝は「朝ごはん」、昼から夕方は「甘処あかね」、そして夜は「よしろう」と、時間帯によって店名も業態も変わるユニークなお店。今回は、昼の“甘処あかね”の時間に伺いました。その魅力をたっぷりご紹介します。
創業2000年、変わらぬ味を守り続ける甘味処
創業は2000年。今年で26年目を迎える「甘処あかね」は、数年前に現在の店主が先代の味をそのまま受け継ぎ、変わらぬ美味しさを守り続けています。
長年愛されてきたやさしい甘さはそのままに、ほっと心がほどけるような時間を提供してくれる一軒。地元の常連客はもちろん、観光客からも支持され続けています。
北海道産小豆を毎日仕込む、こだわりの甘味
看板メニューは、煮あずきを中心とした甘味の数々。北海道十勝産大納言を毎日丁寧に仕込み、アイスクリーム以外はすべて手作りというこだわりぶり。
全て甘さは控えめで、最後まで飽きずに楽しめる上品な味わい。たっぷりのお茶とともに、ゆったりとしたひとときを過ごせます。
お茶は静岡県産のほうじ茶が基本。煮あずきのメニューではお茶を選ぶこともできます。急須で提供されるのもうれしいポイント。最近では珍しいスタイルですが、だからこそ特別感があります。
取材に伺った2月。季節限定のおでんランチも並んでいました。提供は例年3月頃までとのことですが、気温が上がると今度はかき氷がスタートするそう。甘味処のかき氷は、間違いなく期待できます！夏の訪れが楽しみになりますね。
また、看板メニューの煮あずきはテイクアウトも可能です。
取材中にも、常連さんがいくつもまとめて購入していく姿が見られ、その人気ぶりがうかがえました。自宅でもあのやさしい甘さを楽しめるのは、うれしいポイント。手土産やちょっとした差し入れにも喜ばれそうです。
早速、いただきます！
この日いただいたのは、手作りの魅力がぎゅっと詰まった「あかねパーフェクト」（1,200円・税込）。
まずは急須に入ったほうじ茶が登場。湯気とともに広がる香ばしい香りに、思わず深呼吸したくなります。静かな店内でお茶を味わいながら待つ時間もまた、贅沢です。
やがて運ばれてきたパフェは、見た目も華やか。
ハーゲンダッツのアイスクリーム以外はすべて手作り。寒天、抹茶寒天、煮あずき、杏子、白玉、よもぎ白玉がたっぷりと重なり、彩りも美しく、丁寧な仕事ぶりが伝わってきます。少しずついろいろ味わいたい人にはたまらない一品です。
評判の煮あずきは、粒の形をしっかり残しながらもほどよくやわらか。絶妙な炊き加減で、小豆本来の風味が引き立ちます。
もちもちの白玉、ぷるぷるの寒天、やさしい甘さのあん。どれも控えめながらしっかりとした味わいで、気づけばあっという間に完食。ほうじ茶との相性も抜群で、心がほどけるような穏やかな時間を過ごせました。
昭和レトロな空間で、ほっとする時間を
店内には現役で使われている黒電話が置かれ、どこか懐かしい昭和レトロな雰囲気。席はカウンターのみですが、店主のやわらかな人柄もあいまって、居心地の良さを感じます。
甘味とお茶をゆっくり味わう時間。観光の合間にも、日常のひと休みにもぴったりです。
鎌倉でほっと一息つきたいときは、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。
The post 甘処あかね first appeared on 湘南人.
|最寄り駅
|JR横須賀線, 鎌倉駅, 鎌倉駅, 江ノ島電鉄線
|住所
|〒248-0006 神奈川県鎌倉市小町2‐10‐10
|駅徒歩
|JR・江ノ電鎌倉駅東口から徒歩3分
|営業日
|月曜日
|営業時間
|12:00～16:30
|定休日
|木曜日
|定休日詳細
|木曜日定休、その他不定休あり、詳細はInstagramでご確認ください。
|予約
|予約不可
|電話番号
|0467-23-0667
|受付開始
|登録なし
|受付終了
|登録なし
|予算（下限）
|1000
|予算（上限）
|2000
|支払い方法
|現金
|手数料
|無し
|席数
|8席
|席の種類
|カウンター席
|個室
|無し
|貸切
|貸切不可
|喫煙可否
|全席禁煙
|駐車場
|無し
|設備・サービス
|落ち着いた空間
|コース内容
|無し
|利用シーン
|家族
|サービス
|テイクアウト
|お子様連れ
|可能
|公式サイト
|https://www.instagram.com/amadokoro_akane/