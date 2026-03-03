ユヴェントスが、ルチアーノ・スパレッティ監督との契約を2028年6月まで延長するという。3日、移籍市場に詳しいイタリア人ジャーナリストのニコロ・スキーラ氏が伝えている。

ユヴェントスは今シーズン、イゴール・トゥドール前監督（現トッテナム・ホットスパー監督）のもとで開幕から3連勝と好スタートを切ったものの、その後は失速して昨年10月26日にトゥドール前監督の解任を発表。同30日に今シーズン限りでの契約でスパレッティ監督が就任したことを発表した。

現在、ユヴェントスは勝ち点「47」でリーグ6位に位置しており、チャンピオンズリーグ出場圏内の4位ローマとは勝ち点「4」の差があるという状況。クラブとスパレッティ監督との契約には、来シーズンのCL出場権を確保した際に発動する延長オプションがあるとされている。

しかし、スキーラ氏によればこのオプションが行使されることはないようだ。ユヴェントスは、3月の代表ウィークを迎える前に、スパレッティ監督との契約を2028年まで延長する意向だという。同監督の契約延長に関して、同氏はこれまで、クラブと同監督との間で原則合意に達したと伝えていたほか、イタリア国外の2クラブから同監督についての情報を求める問い合わせがあったという。

