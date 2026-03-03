北海道日本ハムファイターズは3日、野村佑希内野手が一般女性と入籍したことを発表した。なお入籍日は非公表となっている。

野村は、2018年ドラフト2位で花咲徳栄高から入団した高卒8年目の右打者。雄大な放物線を描くスケールの大きい打撃が売りで、本格開花が待たれるスラッガーだ。

昨季は開幕から4番打者として出場するも、5月に負傷離脱。それでもシーズン101試合に出場し、打率.268、8本塁打、35打点をマーク。得点圏打率.309と勝負強さも見せ、レギュラー定着にあと一歩と迫っている。

花咲徳栄高の1年先輩である西川愛也外野手（埼玉西武ライオンズ）は、昨季プロ8年目で初めて規定打席に到達して10本塁打、25盗塁、守備でもゴールデングラブ賞を受賞するなど一気にブレイクした。

野村も、西川のように年々実力と経験値を積み重ねているため、今季は先輩に続いて大きく飛躍したいところ。2026年シーズンの大活躍を期待したい。

野村のコメントは下記の通り。

「お相手は明るく、いつも自然体で僕を支えてくれる方です。どんな時も変わらず寄り添ってくれたことに、心から感謝しています。これからは家族を守る立場として、より一層の自覚と責任を持ち、野球に取り組んでいきます」

【関連記事】

【了】