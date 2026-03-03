「違和感を訴えた」大谷翔平所属のドジャース、故障投手の状態が悪化した…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、故障からの復活をかけスプリングトレーニングを過ごしている選手がいる。右肩手術の影響で昨季を棒に振ったギャビン・ストーン投手もその一人だが、残念ながら状態が悪化してしまったようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

ストーンはメジャー2年目の2024年に11勝をマークした先発右腕だが、同年10月に右肩の手術を受け長期離脱中。スプリングトレーニングにはいい状態で入ったとされており、日本時間2月25日のオープン戦初登板では1回無失点、被安打0、2奪三振と好投を披露していた。

ただ、同メディアは「最新情報は気持ちを沈ませるものとなった。カリフォルニアポストのジャック・ハリス記者によれば、デーブ・ロバーツ監督はストーンが2024年に手術を受けたのと同じ肩に後退が生じていると明かし、現在は投球を中止しているという。先発登板後およびブルペン投球中に違和感を訴えたとのことだ」と言及。

続けて、「限られた枠を多くの投手が争っている状況の中で、この状態ではストーンが開幕ロースターから外れる可能性も出てきた」と、開幕ローテ争いにも大きな影響が出ると指摘している。

