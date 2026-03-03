千葉ロッテマリーンズのアンドレ・ジャクソン投手が、4日に行われる東北楽天ゴールデンイーグルスとのオープン戦に先発予定。同試合に向けてのコメントを残した。

ジャクソンは、「今回は3回目の実戦登板になるけど、特別、新しいアプローチはなくて、ピッチングスタイルを変えずに自分のピッチングをするだけだよ。カウントが不利にならないように早く相手打者を追い込んでつねに自分有利なピッチングをしていきたいね」と次回先発に向けた抱負を述べた。

「そして任されたイニングを集中して投げるよ。状態もいいし、メカクニックもいいし、体調もいい。キャンプも、とても充実していた。本当に順調に仕上がってきているよ」と続け、開幕を見据えて状態が上がっていることを報告した。

ジャクソンは昨季まで2シーズンにわたって横浜DeNAベイスターズの先発ローテーションを務めた右腕。昨季は10勝を挙げ、NPB通算50試合登板で18勝14敗、防御率2.60の実績を残している。

2024年に福岡ソフトバンクホークスと戦った日本シリーズにおいては第5戦で先発し、7回無失点の好投を見せたこともある。大舞台での経験も豊富な実力派助っ人は、サブロー新監督率いる新生ロッテにとっても貴重な先発投手となるだろう。

