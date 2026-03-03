ブライトンがイングランド人FWダニー・ウェルベックの契約延長オプションを行使したようだ。3日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

マンチェスター・ユナイテッドやアーセナルを経て、2020年からブライトンでプレーしているウェルベックはここまで公式戦通算191試合に出場し48ゴール17アシストをマーク。昨シーズンのプレミアリーグではキャリア17年目にして初の二桁得点を達成すると、今シーズンもここまで公式戦30試合で11ゴール1アシストと結果を残し、イングランド代表復帰を望む声も挙がっている。

ウェルベックの現行契約は今シーズン限りで満了となるが、来シーズンも引き続きブライトンでプレーする見込みだという。報道によると、クラブが1年間の延長オプションを行使し、契約期間が2027年6月30日まで延長された可能性が高いとのこと。公式発表こそ行われていないが、今夏の残留が濃厚となったようだ。

現地時間1日に行われたプレミアリーグ第28節ノッティンガム・フォレスト戦では決勝点を叩き込んだウェルベック。試合後、ファビアン・ヒュルツェラー監督は「彼の努力、そしてプロとしての振る舞いは素晴らしく、ピッチ内外でチームのために尽くしている。2年近く一緒に仕事をしてきたが、これまでで最高のコンディションのように見える。これは偶然ではなく、彼は常に自分自身を奮い立たせようとしているんだ」と賛辞を送っていた。

【ゴール動画】ウェルベックが2季連続で二桁ゴールを達成！