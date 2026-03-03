













2日、京セラドーム大阪でワールドベースボールクラシック（WBC）強化試合の日本代表対オリックス・バファローズ戦が行われ、日本の吉田正尚外野手が5回に特大の本塁打を放った。











吉田が所属するMLBボストン・レッドソックスは1日（日本時間2日）、公式Xを更新。同試合における吉田の本塁打をファンに共有した。



日本は初回に3点を先制され、迎えた5回の攻撃。オリックスはこの回から3人目の九里亜蓮をマウンドに送った。1死走者なしの場面で、吉田の第2打席が回ってきた。



内・外と攻められ、カウント1－1からの3球目だった。内角低めにきた133キロのスライダーを吉田のバットが振りぬいた。高々と舞い上がった打球が、圧倒的な弾道で右翼スタンド5階席に飛び込んでいく。反撃の狼煙となるソロ本塁打となった。



さすがメジャーという特大アーチを放った吉田は、この日3打数2安打1打点と大活躍。試合は3－4で日本がオリックスに競り負けたが、主力打者の上々の調整ぶりは明るい材料となるだろう。























【動画】吉田正尚、5階席への特大アーチがこちら！

Red Sox (@RedSox)の公式Xより















Meanwhile in Japan...Masa!

— Red Sox (@RedSox)【了】