青学大“主砲コンビ”が再会！　オリックス・杉本裕太郎「正尚は正尚やった…















オリックス・バファローズの杉本裕太郎外野手が2日、自身のインスタグラムを更新。青山学院大・オリックスで同僚だった吉田正尚外野手（ボストン・レッドソックス）と撮影した2ショット写真などを公開した。







2日、侍ジャパンとオリックスの強化試合が行われた直後に公開された投稿には、「正尚は正尚やった。＃ペッパーミル」と綴られ、カメラの前にそろって腕を組むポーズをする杉本と吉田の2ショット写真などが添えられた。



2日の試合では杉本がオリックスの「4番・DH」、吉田が侍ジャパンの「5番・左翼」で先発出場。杉本は初回の第1打席でタイムリーを放ち、塁上で「ペッパーミルパフォーマンス」を披露。その写真は投稿でも共有されている。



前回2023年WBCで、侍ジャパンの一員として吉田も披露していたポーズが「ペッパーミルパフォーマンス」だった。その吉田も5回の第2打席に本塁打を放ち、相変わらずの打撃術をかつての本拠地に集ったファンに披露した。



かつて青山学院大で共にクリーンアップを組んだ2名が、それぞれの舞台でトップレベルの戦いに、今季も挑む。













【投稿】杉本と吉田の"腕組み2ショット"がこちら

杉本裕太郎(@99tarosu345)のInstagramより















