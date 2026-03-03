西武は3日、5月8日～10日の楽天戦と、22日～24日のオリックス戦の計6試合を、デニムファッションをテーマとした「おめかしシリーズ」として開催すると発表した。

「ベストジーニスト」を主催する「日本ジーンズ協議会」とのコラボレーション企画。ライオンズのチームカラーの「青」とも共通するブルーデニムで選手やファンがつながることで、スタジアム全体に一体感を創出し、ファッションを通して新しい野球観戦の楽しみ方を届ける。

期間中は、素敵なデニムアイテムを身につけて来場者にオリジナルのステッカーをプレゼントするなど、デニムコーディネートを楽しめる企画を実施。シリーズの目玉イベントとして、ブルーデニムを着こなした13人の選手たちの中からライオンズの「ベストジーニスト」を選ぶファン投票を本日よりスタート。埼玉西武ライオンズ公式LINEによる投票に加えて、5月のおめかしシリーズ期間中はベルーナドームにも投票所を設置し、デニムコーデの選手たちのパネルと写真が撮れるフォトスポットとしても楽しめる。最終日の24日の試合前には、ベストジーニストに輝いた選手を発表する予定だ。

また、9日には、セレクトショップの「ユナイテッドアローズ」が手掛ける若年層に人気のブランド「CITEN（シテン）」とコラボレーションした「CITEN×LIONS メタリックバッグ」を、来場者全員に配布。23日(土)には、史上最大級のファッションフェスタとコラボレーションした「東京ガールズコレクション × LIONS コラボレーションタンブラー」を配布する。どちらもブルーデニムに似合うアイテムだ。

イベント期間中の8日、10日、22日、24日の4試合では、観戦チケットのオプションとして、西川愛也選手が生地選びから参加してプロデュースした「CITE×西川愛也選手 メタリックバッグ」が付いている。また、選手撮り下ろし写真などを使用した「おめかしシリーズ」限定グッズの受注販売も本日開始した。

さらに、10日(日)にはライオンズファンの岡宮来夢さん、24日(日)には、5人組男性ボーイズグループ「WILD BLUE」をお迎えし、セレモニアルピッチなどに登場する。