横浜DeNAベイスターズは3日、公式モバイル回線サービス「BAY☆MOBILE」を立ち上げると発表した。サービス提供開始は2026年春を予定しており、3月3日（火）から事前登録の受付を開始する。

「BAY☆MOBILE」は、DeNAが提供する公式モバイル回線サービス。ドコモ、au、ソフトバンクの3キャリアから回線を選択可能で、現在使用している端末や電話番号をそのまま利用できる。

最大の特徴は、ファンクラブと連動した限定特典だ。

月額基本料金プランに応じて、オフィシャルファンクラブ「BlueMates」会員には特典ポイント「STAR」を付与。さらに、横浜スタジアムでの観戦チケットや選手サイン入りグッズ、試合球などが当たるプレゼント抽選に毎月参加できる。

3月3日（火）11時からは事前登録キャンペーンも実施。受付期間内に登録した人の中から抽選で6名に、2026年度JERAセントラル・リーグ公式戦のペア観戦チケットが当たる。

また、事前登録に加え、サービス開始翌月末までに契約した場合は、抽選で9名に2026年シーズンから新デザインとなるビジターユニフォーム「POWER SENDユニフォーム」が贈られる。

