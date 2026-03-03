WBC 最新情報

間もなく開幕を迎えるWBCには、前回大会王者の侍ジャパンをはじめ20か国の代表チームが参加する。その中には将来が期待されるプロスペクトも多数含まれているが、ブラジル代表のジョセフ・コントレラス投手は特に注目すべき存在といえるかもしれない。米メディア『ESPN』が報じた。

現在17歳のコントレラス投手は、アメリカのブレスド・トリニティ・カトリック高に在籍中の右腕投手。父親に元メジャーリーガーのホセ・コントレラス投手を持ち、今年のMLBドラフトにおける注目株の一人と目されている。

同メディアは「中でも特に興味深い存在が、2026年MLBドラフトで全体35位にランクされているコントレラスだ。父親はキューバ生まれだが、母親はブラジル出身のため、彼はブラジル代表に入っている。高校生のトッププロスペクト投手が、このような形で出場するのは非常に珍しいケースだ」と言及。

続けて、「現時点では、球界内の評価はある程度分かれている。評価者がどこに重きを置くかによって見方が変わるからだ。長所に目を向ければ、優れた体格と腕の振り、身体能力の高さ、決め球になり得る変化球、そしてメジャー経験のある家系という魅力がある。一方で、伸びの不足、平凡な速球の軌道、向上の必要がある制球力など懸念点もある。WBCでの投球内容やそこで得られるデータは、この評価の曖昧さをいくらか整理する材料になるかもしれない」と記している。

