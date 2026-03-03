ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）全47試合を日本国内でライブ配信するNetflixは3日、10日の日本vsチェコ戦の試合前に、稲葉浩志氏がカバーするNetflix大会応援ソング「タッチ」をライブパフォーマンスで初披露することを発表した。

2月13日に「タッチ」のスペシャルムービーが公開されて以降、10日間ですでに500万回再生を突破。公開時には思わぬタッグに驚きと賛辞の声が多く上がった「タッチ」を、稲葉氏のパッションとエネルギッシュな歌声で、東京プール最終戦を熱狂の渦へと導く。

稲葉氏は1988年にB’zでデビューし、ボーカル及び作詞を担当。1997年、全作詞・作曲・編曲を手掛けたソロとしての1stアルバム「マグマ」を発表し、多彩なサウンドと、よりパーソナルな一面を投影した歌詞、圧倒的かつ繊細なボーカルで、ミュージシャン・稲葉氏のアイデンティティーを確立した。2004年からは、ソロ・プロジェクトに於いて稲葉氏自身が大切にしている言葉 “en” を冠したライブツアーも継続的に開催している。

東京プール最終戦の日本vsチェコは、3月10日（火）18時からNetflixでライブ配信スタート予定となっており、19時にプレイボール予定となっている。

「2026 ワールドベースボールクラシック」

全47試合／3月5日〜3月18日 Netflix 日本国内で独占生配信（アーカイブあり）

【了】