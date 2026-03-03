チャンピオンシップ（イングランド2部リーグ）第35節が2日に行われ、バーミンガムとミドルスブラが対戦した。

前節終了時点で13勝10分11敗を記録し、勝ち点「49」を積み上げているバーミンガム。昇格1年目にしては上々の成績を残しているが、“2年連続昇格”を視野に入れるならば、リーグ終盤戦は勝ち点獲得ペースを上げていきたい。

2試合ぶり白星を目指す今節は、現在自動昇格圏内の2位に位置するミドルスブラをホームで迎え撃つ。バーミンガムに所属する岩田智輝は今季33試合目の先発出場。今季は右サイドバックでの出場が続いていたが、今節は3試合連続でダブルボランチの一角に入る。藤本寛也、古橋亨梧はベンチから出番を待つ。

試合は序盤の3分、敵陣でセカンドボールを拾ったトミー・ドイルが枠を捉える強烈なミドルシュートを放つなど、バーミンガムが良い入りを見せたが、試合を動かしたのはミドルスブラだった。13分、エイダン・モリスからのロングフィードで背後を取ったマット・ターゲットが、冷静にGKとの1対1をモノにする。ミドルズブラがこの試合最初のチャンスを活かし、先手を取った。

その後もバーミンガムが主導権を握っていたが、ミドルスブラは2度目のチャンスもきっちり仕留める。26分、敵陣でのクリアボール回収から一気に速攻へ移り、前を向いたヘイデン・ハックニーが左へ渡すと、ペナルティエリア左でフリーになったターゲットが左足で自身この日2点目をゲット。ミドルズブラが2点をリードして前半を終えた。

後半に入ると、ホームチームが反撃を開始。立ち上がりの48分、岩田がルーズボールを回収したところからボールを落ち着かせ、ブライト・オセイ・サミュエルが背後を通すスルーパスを供給。抜け出したジェイ・スタンフィールドがマイナスへ折り返すと、フリーで顔を出したマルヴィン・ドゥクシュが右足でシュートを沈めた。

バーミンガムは後半の早い時間帯に1点差に詰め寄ったが、ミドルスブラは即座に元のリードを取り戻すことに成功。60分、左コーナーキックの場面でクリアボールを拾い、ペナルティエリア手前左寄りの位置で前を向いたルーク・アイリングが右足でクロスボールを送ると、フリーでゴール前に走り込んだダヴィド・ストレレツが冷静にヘディングシュートを叩き込んだ。

試合はこのままタイムアップ。この結果、バーミンガムは前節のミルウォール戦（●0－3）に続いて、チャンピオンシップでは今季3度目の2連敗を喫した。一方で、直近は足踏みが続いていたミドルスブラは、4試合ぶりの白星を手にしている。岩田はフル出場。古橋と藤本に出番はなかった。

次節、バーミンガムは7日にチャールトン・アスレティックと、ミドルスブラは8日に斉藤光毅を擁するクイーンズ・パーク・レンジャーズと、それぞれ敵地で対戦する。

【スコア】

バーミンガム 1－3 ミドルスブラ

【得点者】

0－1 13分 マット・ターゲット（ミドルスブラ）

0－2 26分 マット・ターゲット（ミドルスブラ）

1－2 48分 マーヴィン・ドゥクシュ（バーミンガム）

1－3 60分 ダヴィド・ストレレツ（ミドルスブラ）