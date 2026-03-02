WBC 最新情報

間もなく開幕するWBCには大谷翔平選手（侍ジャパン）やアーロン・ジャッジ外野手（アメリカ）をはじめ、多数のメジャーリーガーが参戦している。派遣元の球団にとっては故障が怖いところだが、特にピッツバーグ・パイレーツはヒヤヒヤしているかもしれない。米メディア『ラムバンター』が報じた。

同メディアは「WBCは五輪と同様に母国を代表し、個人としても国家としても名声を得る機会を与えてくれる大会である」としつつも、「シーズンへ向けた調整期間中に開催されるため、選手にとっては大きなリスクも伴う。今年こそ勝負をかけたいパイレーツのような球団にとって、WBCは興奮と不安が入り混じる時期でもある。ピッツバーグからは実に15人もの選手が大会に出場している」と指摘。

派遣選手の中で最も離脱が怖いのは昨季サイヤング賞を獲得したポール・スキーンズ投手（アメリカ）だが、同メディアは「元空軍士官候補生の彼は同じくサイヤング賞投手のタリック・スクーバル投手（アメリカ）を勧誘し、WBC参加を積極的に後押ししてきた。球数制限を設けている大会規定が、彼の酷使や負担を防ぐことが期待される」と記している。

今季のパイレーツはナリーグ中地区最下位に沈んだ昨季からの巻き返しがかかるが、シーズンの行方はWBCにも大きく左右されそうだ。

