「間隔を空ける方が好成績」千賀滉大は6人ローテが最適！？　メッツも怪我…

米メディア『SNY』のロン・ダーリング記者は、5人ローテーションを採用することをニューヨーク・メッツに提案している。しかし、メッツを率いるカルロス・メンドーサ監督は、6人ローテーションを貫く方針を明らかにした。データから見ても、後者の方が33歳の千賀滉大投手にとって最適であると、米メディア『ヤードバーカー』が分析している。

千賀は昨季、シーズン前半に驚異の防御率1.47をマークしながらも、後半には低迷し、マイナー降格の屈辱を味わうことになった。

その大きな要因は怪我だ。

ハムストリングを痛めたことによって調子が落ちたのは明らかであり、この問題を避けることができれば、一年通して好成績を残す可能性もある。

同メディアによると「統計的に見れば、千賀は間隔を多く取ったほうが好成績を残している」という。

2023年に日本からMLBへ移籍して以降、中4日で登板したのはわずか4回。その成績は1勝0敗、防御率5.09、WHIP1.93となっている。

中5日では35先発で15勝10敗、防御率2.86、WHIP1.23。

さらに中6日以上空けた場合は13試合で4勝3敗、防御率2.86、WHIP1.12を記録している。

ただし、登板間隔を配慮しても、この2シーズンの投球回は合計118回2/3にとどまっており、怪我の影響は避けられていない。

メッツは最大限、千賀に配慮しており「起用に慎重な姿勢を見せている」とのこと。

7日（日本時間8日）に行われるセントルイス・カージナルス戦が、千賀の初登板となる見通しのようだ。

