「立て直す時間は十分ある」今永昇太、まさかの3被本塁打も心配無用！？　…

シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手は1日（日本時間2日）、オープン戦のシカゴ・ホワイトソックス戦に先発し、3回途中まで投げて47球で4安打3失点1奪三振の成績を残した。3つの本塁打を浴びるという散々な結果に終わったが、信頼は失っていないようだ。米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

これまでのオープン戦では全ての球種で球速が上がり、復活の兆しを見せていた。

しかし、今回のホワイトソックス戦では、初回からエドガー・クエロ捕手にホームランを打たれてしまう。

2回には2者連続で仕留めるスタートを切るが、続くコルソン・モンゴメリー内野手に本塁打を許してしまった。

この悪い流れは3回も続き、オースティン・ヘイズ外野手にも被弾を浴びて、見せ場なく降板している。

昨季後半の低迷を彷彿とさせるようなプレーだったため、非常に評価が難しい状況となった。

それでもラジオ番組『104.3ザ・スコア』に出演したブルース・レバイン記者は「良いニュースは、彼が昨年初め以来の状態の良さにあるということだ。

ボールにはキレがあり、球速も出ている。マウンド上での感触も良い。

まだ春季トレーニング序盤だし、あと3週間半は残っている。

登板まではおそらく4週間あるため、それまでに立て直して、より良いコマンドを身につけるには十分な時間がある」と、ポジティブに捉えている。

シーズン開幕前に修正点が明らかになったことは、今永にとって良いことなのかもしれない。

