「非公開だ」菅野智之らベテラン勢で“攻略法”確立へ！？　高地球場が強力…

コロラド・ロッキーズにとって、2026シーズンは本拠地クアーズ・フィールドを攻略する挑戦の年となるかもしれない。弱点を克服すれば、ホームで優位性を得られる可能性があると、米メディア『オペレーションスポーツ』が報じている。

クアーズ・フィールドは標高1マイル（約1600メートル）の地点にあり、空気密度が低いことによって打球が伸びやすく、投手不利の“打者天国”な球場として知られている。

慣れているはずのロッキーズと言えども苦戦しており、1995年の開場以来、通算防御率5.61と、野球界で最も失点が多い球場だ。

ただ、逆に言えば、味方につけることによってロッキーズに有利に働く可能性もある。

そこでロッキーズは今オフ、37歳のホセ・キンタナ投手、34歳のマイケル・ローレンゼン投手、36歳の菅野智之投手といった経験豊富なベテランを補強し、投手陣を強化した。

同紙によると「クアーズ・フィールドでの投球に興味を持っている投手のみをターゲットにしてきた。

この特殊な球場が、優秀な投手の獲得を困難にしている」という。

ロッキーズのポール・デポデスタ編成本部長は、ここは思っているほど悪くない。と誰かを説得するよりも、厳しい環境に本気で挑みたいと心から思っている投手を見つける方が重要だと考えているようだ。

そうした意欲的な選手たちによって攻略法を見つけることができれば、相手側だけが苦手な球場となる。

それを踏まえ、同紙は「ロッキーズは独自の攻略法を外部に漏らさないつもりだ。

他球団は高地でのリカバリーや、気圧の変化で球筋がどう変わるかの対応に苦慮している。

一方でロッキーズの投手陣は、この本拠地でどう戦うべきか完璧に理解することになる。

この挑戦は言わば、15ラウンドのボクシングのような泥沼の戦いだ。

重要なのは最後にリングに立っているのが誰か、という点である」と伝えている。

