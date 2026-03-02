「皆が理解していると思う」大谷翔平、WBCでいまだ投手起用の可能性がある…

侍ジャパン 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、開幕から二刀流として出場することが期待されている。そのため、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では負担軽減のために打者に専念する予定だが、二刀流出場への期待の声もある。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマシュー・モレノ記者が報じた。

2023年大会の決勝で大谷は抑えとして登板し、当時ロサンゼルス・エンゼルスの同僚だったマイク・トラウト外野手を三振に仕留めて優勝を決めた。この名場面は大会屈指のハイライトとして今も語り継がれているが、今回は二刀流とはならない。

アンドリュー・フリードマン編成本部長が懸念しているのは、大会特有の緊張感だ。ドジャースからは山本由伸投手も侍ジャパンとして出場するが、一定の投球内容の目安は決められているようだ。

なお、大谷はWBCで登板こそしないものの、スローイングプログラムは継続する予定だという。ドジャースは開幕ローテーションの一角としての復帰を見据えている。

大谷がその場の感情に流されて登板を要求するかもしれないという懸念があるフリードマン氏は「我々は侍ジャパンと話し合い、翔平とも話し合った。皆が理解していると思う」と言及した。

