4年連続で50試合登板を超える安定感で、中日の勝ちパターンを支える右腕。2026年に国内FA権取得が見込まれ、腰痛明けの今季は評価を左右する勝負となる。動向が注視される。
勝ちパターンの要がFAイヤーへ
清水達也（中日ドラゴンズ）
[caption id="attachment_251131" align="aligncenter" width="530"] 中日ドラゴンズの清水達也（写真：産経新聞社）[/caption]
・投打：右投右打
・身長／体重：185cm／95kg
・生年月日：1999年11月3日（26歳）
・経歴：花咲徳栄高
・ドラフト：2017年ドラフト4位（中日）
・2025年成績：55試合登板（52回1/3）、4勝1敗4セーブ30ホールド、47奪三振、防御率2.24
4年連続で50試合登板をクリアするなど、ブルペンの屋台骨を支える清水達也。2026年に国内FA権を取得する見込みとなっており、早くも動向が注視されている。
花咲徳栄高ではエースナンバーを背負い、3年夏に全国制覇を達成。
最速150キロの本格派右腕として注目を集め、2017年ドラフト4位で中日ドラゴンズに入団した。
プロ入り後は先発として経験を積んだが、高卒5年目の2022年にリリーフに転向し、54試合に登板した。
その後もブルペンの一角を担い、2024年は自己最多の60試合登板、3勝1敗36ホールド、防御率1.40の好成績をおさめた。
2025年は55試合に登板し、4勝1敗30ホールド、防御率2.24とセットアッパーに君臨している。
また、4年連続で50試合以上に登板するなど、救援陣に欠かせない存在となっている。
同年オフは腰痛によるリハビリ調整を強いられたが、高卒9年目を迎える2026年は順調に行けば、国内FA権の取得条件を満たす。中日は是が非でも流出を阻止したいところだ。
【関連記事】
【了】