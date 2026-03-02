元フランス代表FWのニコラ・アネルカ氏は、かつての同僚のフランス代表監督就任を支持している。フランスメディア『レキップ』が伝えている。

フランス代表は2012年7月以降、ディディエ・デシャン監督が14年もの長期政権を築いてきた。この間にFIFAワールドカップ2018、UEFAネーションズリーグ2020－21と2つのメジャータイトルを獲得。

しかし、FIFAワールドカップ2026をもってデシャン監督の退任が決定しており、大会後の後任指揮官には注目が集まっている。

そんな中、現時点での最有力はフランス代表通算108試合31ゴールの数字を残し、指揮官としてもレアル・マドリードでUEFAチャンピオンズリーグ3連覇や2度のラ・リーガ制覇に導いたジネディーヌ・ジダン氏。

2021年夏にレアル・マドリードの指揮官を退任して以降は、世界中のクラブチームや代表チームからオファーが舞い込んでいたが、以前からレ・ブルーの指揮官を熱望していたとされるバロンドーラーはフリーの状況を貫いている。

フランスサッカー連盟（FFF）は「ディディエ・デシャンとチームに大会に向けた静かな準備期間を与えたい」と、6月開幕のワールドカップが終了するまで後任人事に関するいかなる公式な発表も行う意思はないというが、ジダン氏の就任は有力とみられている。

その代表チームの後任人事について代表通算69キャップを刻んだ46歳の元ストライカーは、スペインのポッドキャスト『カルセル・カナル』で元同僚の就任を支持している。

「まだ正式かどうかはわからないが、（次のフランス代表監督は）ジダンになると思う。みんなが彼だろうと言っているし、彼は最良の選択肢だ。レアル・マドリードですでにその実力を証明しているからね」

アネルカ氏の言葉どおり、スーパースターの扱いに長けた53歳の指揮官は、次のフランス代表監督に相応しいと思われるが、今後の去就はいかに…。