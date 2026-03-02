2026年3月の運勢ランキング「数秘術占い」で分かる今月1位の運気は？ あなたの運勢順位は？ 幸運or要注意？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする月間占い・2026年3月の「数秘術運勢ランキング」を公開！ 生年月日から算出する「運命数」に基づき、今月の運勢をランキング形式で解説します。東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・夏目みやび（なつめ・みやび）さんが監修。仕事運や恋愛運、金運をアップさせ、より良い1カ月を過ごすためのアドバイスを紹介します。生年月日から導かれる「運命数」を使って、今月の運勢をチェックしてみましょう。運勢を知ることで、1カ月をより良く過ごすためのヒントが見つかるかもしれません。まずは、あなたの運命数を計算してみましょう。（例）1996年11月6日生まれの場合1＋9＋9＋6＋1＋1＋6＝33→ 3＋3＝6この場合の運命数は「6」です。それでは早速、2026年3月の運勢ランキングをチェックしましょう！あなたの情熱がきちんと届く時期。日頃から仕事や勉強などを頑張っていたなら、うれしい結果につながることでしょう。恋愛面でも良い影響がありそうです。思いが通じて、2人の関係が進展するかも。相手をサポートするなど、自分ができることを行うと良いでしょう。悩みや心配事が解消されていくようです。仲違いをしていた相手と、じっくり話し合うような機会も訪れそう。うそ偽りなく、自分の気持ちなどを伝えてみて。物質的にも恵まれるため、春に備えて新たなアイテムが手に入るかも。自分の魅力が最大限に引き出されるようなメークやファッションを楽しんで。こだわりを捨てたり、我慢していたことを手放したりしましょう。新たなスタートを切るときです。この時期に気持ちをきちんと切り替えられると、新しい仕事や交友関係などに巡り合えることでしょう。温厚な人柄は、周囲に好印象のようです。あまり緊張せず、自信を持って振る舞うようにしましょう。新たな出会いや環境に恵まれるようです。これまでの交友関係から一変する場合もあるかもしれませんが、悲しみよりも期待感や楽しみな気持ちの方が勝ることでしょう。臨機応変さを大切にしていけば、自然と良いポジションを取れそうです。妙に大人ぶらずに、子どもっぽさや無邪気な感じを出していくと良いかも。仕事などにおいて、あなたの長所が生かせるときです。ここぞというときは、思い切って前に出るようにしましょう。勝負事などにも縁があるようですが、ギャンブルなどにハマり過ぎないよう気を付けて。恋愛においても、くすぶっていた思いが消えて情熱的な恋が始まる予感。ポジティブな言動を心掛けましょう。趣味や推し活、友人たちとの小旅行など、日常の中に楽しみがあるようです。大きな改革などは起こりにくいですが、安定した日々を過ごせることでしょう。この時期に短期目標を決めて行い始めると良いかも。すぐに結果が出なくても、諦めずにコツコツ努力することが大切なようです。予想外のことが起こるかもしれませんが、結果、うまくいくことが多いようです。正々堂々としていると、異性からも頼もしく見えて、新たな恋が芽生えるかも。ロマンやスリルなどがある方が楽しめるようです。体験したことを通じて芸術表現をするのも良いでしょう。気掛かりなことが増えて、何だかそわそわしてしまいそう。この時期は想像力が豊かになるようですが、ネガティブな方に引きずられないよう気を付けて。誤解や思い込みはやめて、相手の言動をしっかり見るようにすると良いでしょう。うまく消化できない思いは、親友とカラオケをするなど発散するようにしてみて。この時期は、多方面に頑張ろうとするよりも、1つのことに集中した方がうまくいきそう。誰かのペースに合わせようとせず、自分のリズムで行っていくと良いかも。受け身でいる方が、多くの気付きも受け取れるようです。自分とは違う個性から学べることもあるため、相手の話をしっかり聞いてみるようにしましょう。2026年3月の運気は、予定などが変わりやすく、物事が思うようにいかない状況が起こりやすいようです。でも、ここで焦ってしまうと、さらに混乱してしまいそう。もっと先を見据えて、冷静に対応するようにしましょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/