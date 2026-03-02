江原啓之「人生はお互い様。だから、あまり気になさらないで」病気を患い悩む相談者に届けた言葉とは？

スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。3月1日（日）の放送では、指定難病を患い、夫への申し訳なさに悩む女性からのメッセージに、江原が温かいエールを送りました。私は病気になりました。指定難病に定められており、完治はないそうです。楽しかったパートの仕事も辞めました。毎日家にいます。自分自身は「仕方ない」と思っていますし、病気は、江原さんが以前の放送で「生き抜くことに価値がある。あとはオプション」と話していたように、「オプション」だと思えます。でも、これから先、迷惑をかけるであろう夫に対して、どうしたら良いのでしょうか。上手く言えませんが、どんな気持ちでいたら良いのか、感謝の気持ちだけで良いのか……。夫に対して、どのように過ごしていけば良いですか？（50代 女性 専業主婦）――この相談に対し、番組パートナーの奥迫協子は「病める時こそ真価を発揮できるのかなと思います。今の状況に感謝して、ご主人と一緒に楽しまれることで、絆を深くできる機会と捉えることができたら……」と寄り添いました。江原は、人生における“正と負”のバランスについて独自の視点を語ります。江原：私ね、最近思うんですよ。何事も「正（せい）」だけじゃダメなのね。「正と負」って言うでしょう？ やっぱり、人生ってパワーバランスで。何にも無いと幸せか？ というと、そうでもないのね。何かあったほうが元気だったりね。ご病気といったら、それはご本人の苦労も大変だと思うけれども。例えばね、お家のことでいうと……犬がいるお家は、可愛いけれどお世話は大変。必ず正と負がある。でも、お世話は大変だけれど、犬の散歩をしたり、そのおかげで健康でいられる。――さらに江原は、家族の心配事がかえって生きるエネルギーになる側面があると言います。江原：例えばお子さんがいるご家庭で、お子さんが病弱だったり、いろいろ心配事があると思うんです。でも、それがあるから（相談者さん自身は）元気、ということもあるんですよね。昔、カウンセリングをしているときに相談者の方をたくさん見ました。相談者が「うちの子のことで……」とか「夫のことで……」と、すごく悩みながら相談するんだけど、その分、ご自身はお元気なの。「その心配が無くなったらどうします？」ってよく言ってあげていました。そうすると抜け殻になっちゃうかもしれない。だから人間ってね、何にも無いから幸せか？ というと、違うんですよね。何かあるから幸せ。――そして、「誰かのために頑張ること」が、結果として自分の健康や喜びに繋がっているのだと、江原は続けます。江原：誰かのために頑張って生きるのも幸せだし。世の中の奥様方は、ご家族のためのご飯を作るのだって面倒くさいと思うの。「独りで食べるご飯はどうでもいい」っていうときもあるでしょう。でも、誰か食べてくれる人がいるとなると、作らないとならない。そうやって腕を振るうことが、自分自身にも健康として返ってくる。 「適当で良いや」といったら、食べ物も適当なものになっちゃうものね。だから、そういうもので……でも、相談者さんが「迷惑をかけるであろう夫に対して」と、ご主人にそう思うこと自体が愛。だから、お互い様で良いんじゃないですか？ 人生はお互い様。だから、あまり気になさらないでください。＜番組概要＞番組名：Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り放送日時：TOKYO FM／FM 大阪 毎週日曜 22:00～22:25、エフエム山陰 毎週土曜 12:30～12:55出演者：江原啓之、奥迫協子