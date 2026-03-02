横浜で目撃する「奇跡の夜」スガ シカオ×Family Sugar、一夜限りのファンク・パーティ開催

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする音楽コラム。今回は、スガ シカオがデビュー30周年の幕開けとして発表した、盟友の「Family Sugar」との一夜限りの再集結ライブをピックアップします。

◆伝説のファンク・サウンドが横浜で蘇る！

スガ シカオが、2027年に迎えるデビュー30周年という大きな節目に向けて、ついに動き出します。2026年7月25日（土）・26日（日）の2日間にわたり、横浜BUNTAIで開催される「YOKOHAMA UNITE音楽祭 2026」。その初日を飾るのは、スガ シカオの音楽キャリアにおいて「原点」であり「伝説」と称されるバンド編成、「Shikao & The Family Sugar」です。

タイトルは『YOKOHAMA UNITE音楽祭 2026 presents スガ シカオ 30th ANNIVERSARY Shikao & The Family Sugar ONE NIGHT LIVE!』。昨年、ファンを熱狂させたオリジナル・メンバーによる公演。その興奮冷めやらぬ中、切望されていた“アンコールライブ”が、この日限りの特別なステージとして実現します。

「Shikao & The Family Sugar」は、1997年のデビューから約10年間、スガ シカオの濃密なファンク・サウンドを支え、共に黄金時代を築き上げてきたバンドです。今のスガ シカオのサウンドを語る上でも欠かせない「原型」であり、日本の音楽シーンに鮮烈なインパクトを与えたレジェンドミュージシャンたちの集団です。

30周年という記念すべきアニバーサリーイヤーの幕開けに、この編成を選んだこと。それは、彼が歩んできた軌跡への誇りであり、未来へ向けた力強い宣言なのかもしれません。横浜の夜を彩る、一度きりのファンク・ナイト。伝説の再集結を目撃しましょう。

■スガ シカオからのメッセージ■

「ぼくのデビュー時から10年までを支えたShikao＆The Family Sugarという伝説のバンドが、デビュー30周年のお祝いに、一夜限りの再集結をしてくれます。ぼくのサウンドの原型を作ってくれたレジェンドミュージシャン達と、特別な場所で、特別な歌をうたえることに歓喜と感謝が溢れています。全てが特別な1日になるでしょう！」

■「YOKOHAMA UNITE音楽祭」とは■

本公演の舞台となる「YOKOHAMA UNITE音楽祭」は、単なるライブイベントではありません。“祝祭”をコンセプトに、周年などの節目を迎えるレジェンドアーティストを主役に据え、ファン、そして横浜という街が一体となる、これまでにないライブ体験を目指す新しい試みです。

2026年の開催では、7月25日（土）にスガ シカオ、26日（日）には結成25周年を迎えたORANGE RANGEが出演。2組のレジェンドがそれぞれの記念碑的なパフォーマンスを横浜で披露します。

■＜公演概要＞■

公演名：YOKOHAMA UNITE音楽祭 2026 presents スガ シカオ 30th ANNIVERSARY Shikao & The Family Sugar ONE NIGHT LIVE!

開催日：2026年7月25日（土）

時間：16:00開場 / 17:00開演

会場： 横浜BUNTAI

【チケット販売スケジュール】

プレイガイド先行（抽選）は、4月上旬より順次受付開始予定です。最新情報や詳細は、公式サイトをご確認ください。