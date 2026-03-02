強化試合

○ オリックス 4 － 3 侍ジャパン ●

＜3月2日 京セラドーム大阪＞

第6回WBCを控える野球日本代表・侍ジャパンは2日、京セラドーム大阪でオリックスと強化試合を行い3－4で敗れた。

メジャー組が融合した侍ジャパン打線だったが、調整段階ということもありオリックス投手陣の前に沈黙。「2番・指名打者」で出場した大谷翔平（ドジャース）は、直球に差し込まれる打席が目立ち3打数無安打1三振に倒れた。

「3番・中堅」で先発出場した鈴木誠也（カブス）は2打数無安打1四球。「4番・一塁」の村上宗隆（ホワイトソックス）は3打数無安打で途中交代となった。

メジャー組で輝きを放ったは「5番・左翼」で出場した吉田正尚（レッドソックス）。チームが無安打のまま迎えた5回に右翼5階席に飛び込む特大ソロを放つなど、3打数2安打1打点の活躍でかつての本拠地を沸かせた。

1－4で迎えた8回は、途中出場・若月健矢（オリックス）の適時二塁打で2点目。9回は二死一、二塁で7番・牧秀悟（DeNA）が左翼線を破る適時二塁打を放ったが、同点の生還を狙った一塁走者が本塁タッチアウトとなり、反撃もあと一歩届かなかった。

先発マウンドに上がった菊池雄星（エンゼルス）は、立ち上がりに4安打を集中され3失点。2回以降は立ち直ったものの、4回6安打3失点（自責点2）の内容で本番に不安を残した。

2番手の種市篤暉（ロッテ）は1回2安打1失点。6回から登板した3番手の菅野智之（ロッキーズ）は、立ち上がりの制球に苦しんだものの2イニングを無失点に抑えた。