SALU、約1年ぶり新曲で盟友AKLOと再び共演

SALUが、新曲｢Airplane Mode feat. AKLO｣を3月4日（水）にデジタルリリースされることを発表した。また、同日20時にはMusic Videoの公開も予定されている。

本楽曲は、街から街へと移動し続ける日々や、情報過多な現代において”本当に見るべきもの”にフォーカスする感覚を、軽やかで芯のあるサウンドに落とし込んだ1曲となっている。

今回SALUが手を組んだのは、日本のヒップホップ・クルー／コレクティブ｢YENTOWN｣の中心メンバーとして存在感を放ち、数多くのアーティストのビートメイク／プロデュースを手がけてきたChaki Zulu。さらに、｢RGTO｣をはじめこれまで数々の楽曲で共演を重ねてきた盟友AKLOが参加。同じシーン、同じ空気を知る2人が、今の距離感だからこそ鳴らすことのできた、等身大で説得力のあるコラボレーションが楽曲に深みを与えている。

BMSG主宰のレーベル・Bullmoose Recordsへ移籍後、初のシングルとなる本楽曲。4月4日（土）にはヒップホップフェスティバル「POP YOURS」への出演も控え、本格的な再始動へと踏み出したSALUの現在地と、その先を静かに示す1曲として注目が集まる。

＜リリース情報＞

SALU

「Airplane Mode feat. AKLO」

2026年3月4日（水）リリース

https://lnk.to/SALU_AirplaneMode