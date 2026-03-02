大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースはワールドシリーズ連覇を果たした直後、エドウィン・ディアス投手やカイル・タッカー外野手らの補強に動いた。しかし、シーズン中もまだ戦力を強化する動きを見せる可能性があるという。米メディア『スポーティング・ニュース』のマット・スリバン記者が言及した。

ディアスの加入によって課題だったブルペン陣の強化に成功したものの、さらにタンパベイ・レイズのグリフィン・ジャックス投手を獲得すべきとの声があがっている。

31歳のジャックスは通算299試合で防御率4.04。注目すべきは2024年シーズンで、ミネソタ・ツインズ時代に72試合に登板して防御率2.03、セーブ10、奪三振95、WHIP0.873、ERA+207と圧巻の数字を残した。

現在のドジャースにはタナー・スコット投手やアレックス・ベシア投手、ブレイク・トレイネン投手、ジャック・ドレーヤー投手、ウィル・クライン投手らが揃う。大谷翔平選手ら豪華な先発陣もいるとはいえ、右投げのリリーフはもう一枚欲しいところだ。

急浮上したジャックス獲得の案についてスリバン氏は「彼はエリート級の潜在能力を持っているため、このトレードが実現するとなれば、ドジャースにとって優れた選択肢となるだろう」と言及した。

